Stichler finden ihre Prinzessin

Nein, es war nicht leicht, die neue Regentin der Sandhofener Fasnacht zu finden. Die Suche der Karnevalisten der Abteilung „Stichler“ im SKV ging bei dem ehemaligen Stadtprinzen Panajotis „Joti“ Neuert in seinem Gebäude vom Pflege und Quadrat los. Da man dort nicht fündig wurde, ging die Reise mit dem Bus weiter ins SKV-Clubhaus und von dort über die Landesgrenze nach Lampertheim zum Bauerladen Steinmetz.

Obwohl an allen Stellen zuvor kulinarische Leckereien aufgetischt wurden, genossen die Suchenden dann doch die köstliche Erbsensuppe im Bauernladen. Zurück bei Pflege im Quadrat wurden die Stichler mit Svenja Lentz fündig, die ab sofort als Svenja I. vom Regenbogen die Narren regiert.

Am Tag nach der Suche fand gleich die Inthronisation der neuen Lieblichkeit statt, die ihre Untertanen, die sie durch die fünfte Jahreszeit begleitet, in einem traumhaften apricotfarbenen Kleid begrüßte. Am Arm des Präsidenten Karlheinz Wetzel betrat sie würdevoll den Gemeindesaal von St. Bartholomäus.

Nach der Begrüßung von Vizepräsident Oliver Strübbe reichten Muriel Strübbe und Kim Strupp der neuen Regentin ihre Insignien der Macht. Elferrat Heiko Stasch nennt die Prinzessin „Helikopter-Papa“, weil er auf sie und seine eigene Tochter, mit der Svenja befreundet ist, immer ein Auge hatte. Er ist deswegen nicht ganz unschuldig daran, dass sie das Amt angenommen hat und überreichte ihr nach einer emotionalen Rede einen kleinen Hubschrauber als Orden. Auch die Elferräte und die Senatoren begrüßten die junge Frau und bedachten sie mit Geschenken.

Nach dem offiziellen Programmteil ehrten die Stichler die Mitglieder Nicole, Jasmin und Manfred Weiß mit dem Verdienstorden. Für 44 Jahre wurde Bernd Mechnig-Diehl mit dem Ordem ausgezeichnet. Nach dem Drei-Gänge-Menü lud DJ Massimo Romano zu Tanzrunden ein. Vorher aber zeigte das Jugendtanzmariechen, die sieben Jahre alte Sophia Schröder von der Tanzsportgarde des SKV, ihren Showtanz.

Vorbereitung auf Abitur

Die neue Prinzessin Svenja I. vom Regenbogen, die in der Zellstoffsiedlung in Sandhofen wohnt, ist 18 Jahre alt. Zur Zeit besucht sie die 13. Klasse der IGMH und bereitet sich auf ihr Abitur im nächsten Jahr vor. Ihre Erfahrung in der Fasnacht sammelte sie als Gardemädchen bei den Spargelstechern. In ihrer Kampagne möchte Svenja I. für den Regenbogenkindergarten (Reha Südwest), wo sie sich auch in ihrer Freizeit engagiert, Spenden sammeln. Ihr liegt die Inklusion am Herzen. Nach dem Abitur möchte sie Lehramt studieren oder Inklusions-Begleiterin werden. Mit vielen Sa-Hois ließen die Stichler den Abend ausklingen.

