„Stichler“ laden zur Prunksitzung ein

Auf einen abwechslungsreichen Abend dürfen sich die Besucher freuen, die am Samstag, 23. Februar, zur Prunksitzung der „Stichler“ in die SKV Halle in der Kalthorststraße (ehemals TSV-Halle) kommen. Das Programm bestreiten altbekannte Büttenredner und Musikprofessor Werner Beidinger. Musikalisch sorgen Barbara Boll, Celine Bouvier, Tal Ötzi und Horst Karcher für die gute Stimmung. Die Garden – von der Krümelgarde bis hin zum Schautanz der Aktiven – zeigen wieder ihr Können. Freuen dürfen sich die Gäste auf das Duo „Babbel net“, Horst „Hotte“ Siegholt und Peter „Pit“ Karg. Auch die Guggemusiker Newwlfezza haben sich angesagt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Kirsch am Stich. Die Prunksitzung beginnt um 19.33 Uhr, Saalöffnung ab 18.30 Uhr. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019