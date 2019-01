Stichler werben um Fasnachtszug-Teilnehmer

Sandhofen.Am Fasnachtsdienstag, 5. März, findet wieder der Umzug der SKV-Fasnachtsabteilung Stichler durch die Straßen von Sandhofen statt. Die Organisatoren, allen voran Heiko Stasch und Stichler-Ehrenpräsident Horst Karcher, sind bereits mit der Planung beschäftigt. Wer sich am närrischen Lindwurm in Sandhofen beteiligen möchte, ist willkommen – als Verein, Institution oder Privatperson, mobil oder als Fußgruppe. Telefonische Anfragen nimmt Horst Karcher 0621/32 67 93 24 entgegen. Er informiert auch über Fragen zum Zug. Interessierte können zur Besprechung am Freitag, 1. Februar, 18 Uhr, ins SKV-Clubhaus, Gaswerkstraße 25, kommen. Der Fasnachtszug findet am 5. März nach der Aufstellung in der Groß-Gerauer-Straße um 14.11 Uhr statt. Die Stichler hoffen auf viele Anmeldungen. eng (Bild: Engler)

