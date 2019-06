Stimmung wie am Ballermann

„Die Hände nach oben!“: So animierte der Stargast des Abends, Peter Lingenfelder alias Tal Ötzi, das feierfreudige Publikum bei der Schlagerparty in der Eichenhalle zum Mitmachen. Viele Worte waren allerdings nicht nötig, da die Gäste textsicher alle bekannten Ballermann Hits mitsingen konnten.

In der „Eichehalle“ der Sandhofen Realschule, in der die Ringer trainieren, stieg die Stimmung stetig an. Vorstand Marcel Knittel und seine Helfer sorgten schon vor dem Auftritt des Tal Ötzi für die Bewirtung der Gäste. Die Besucher hielt es nicht auf den Sitzen: Alle standen unentwegt auf der Tanzfläche und waren in puncto Kleidung teilweise dem Motto des Abends angepasst. „Noch in hunderttausend Jahren“ wird man sicher nicht mehr von der Veranstaltung erzählen, aber dieser Ballermann-Hit gehörte zum Repertoire des Sängers. eng

