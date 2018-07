Stöbern bei den Anglern

Anzeige

Zum zweiten Mal richteten die Angler des Früh-Auf Schönau auf ihrem Gelände im Viernheimer Weg einen Anglerflohmarkt aus. Schon früh, noch während des Aufbaus, zog es die ersten Interessenten auf den Platz. Im Angebot fand sich alles, was ein Angler benötigt: von Angelposen, Rollen und Ruten, Stopper oder Köder war alles dabei. Auch günstiges Fischfutter gab es.

Gefangene Fische verteilt

Die Verkäufer kamen wieder aus der ganzen Region. Auch die Vereinsmitglieder Klaus Essig, Achim Vanselow, Udo Neumann bis hin zu Vorstand Willi Krauß waren unter den Verkäufern bei dem Flohmarkt mit insgesamt 16 Ständen. „So ein Flohmarkt ist auch dafür da, um was zu finden, dass nicht mehr so in Erinnerung, aber dennoch sehr brauchbar für unsren Sport ist“, bemerkte Vorstand Willi Krauß.

Neben dem Flohmarkt war der Verein noch mit der Ausrichtung des Hege- und Kameradschaftsangelns am Neckar am nächsten Tag beschäftigt. Insgesamt 60 Personen aus dem ganzen Bundesgebiet hätten sich zu dem Erfahrungsaustausch und der Kameradschaft wegen angesagt, so Krauß. Geangelt werden dabei nur Weißfische wie Rotauge oder Barbe. Die geangelten Fische werden an Menschen, die sich am Neckar einfinden, verteilt. eng