Strafe muss sein: Kasse ohne einen müden Euro

„Liebe Michaela Diehl, ich weiß, wir versprachen Dir sehr viel. Einen Kerwekranz besorgen und uns eine Leiter borgen.“ Es war schon so etwas wie der „Gang nach Canossa“, auf den Stichler-Vizepräsident Oliver Strübbe sich bei der Machtübernahme des Rathauses machen musste.

Die noch regierende Amtsinhaberin Michaela Diehl, Leiterin des Bürgerservice Nord, zeigte es schon mit ihrer Mimik an, dass sie es ihm, der Prinzessin und dem ganzen Gefolge nicht einfach machen würde. Denn bereits zum zweiten Mal hatte die Fasnachtsabteilung des SKV das Versprechen ihr gegenüber nicht gehalten. So sollte bei der letzten Kerwe ein Kerwekranz den Eingang zum Rathaus schmücken. Aber wie es so oft ist: Nach dem Neujahrsempfang und den tollen Tagen 2018 war das aus den Augen, aus dem Sinn. Oder, wie Strübbe es ausdrückte: „Nur getrunken und gegessen – was versprochen, war vergessen.“ Diehl wartete also vergeblich auf das Aufhängen des Kranzes.

Zwar nahm sie schließlich die Entschuldigung der Narren an, aber nur unter Protest. Sie habe sich anwaltlich beraten lassen, erklärte Diehl – und sah dabei Jürgen E. Wolf mit festem Blick an. „Gibt’s da nix, was man machen kann“, habe sie gefragt – und zur Antwort erhalten: „Da gibt’s nix.“ Aber einer sei wohl hier im Raum, „der mit Sicherheit nicht zustimmen würde, wenn jemand einen Kranz vergisst“, blickte sie schelmisch lächelnd zum Festredner Claudius Kranz. Diehls Einlassung wurde mit Applaus und Lachen honoriert.

Den Rathausschlüssel gab die Bürgerdienst-Leiterin, die bis Aschermittwoch entmachtet wird, trotzdem nicht so schnell aus der Hand. Sie drohte der Lieblichkeit Michelle I. und ihrem Gefolge erst einmal damit, nur den Ersatzschlüssel rauszurücken – ließ sich dann aber doch erweichen. Den Ausschlag habe gegeben, dass die „arme Prinzessin“ nichts dafür könne.

Erleichterung bei den Stichlern, die ab sofort regieren können. „Vielen Dank für das Verständnis, dass Fanachter mit dem Gedächtnis Probleme haben“, scherzte Strübbe. Michelle I. präsentierte nicht nur ihr Motto und die närrischen 11 Paragrafen, sondern stellte auch singend die Frage „Que sera, sera“. Was sein wird, wenn man sich an ihre Anordnungen nicht hält, machte die Prinzessin, im Hauptberuf Frisörin, auch deutlich: „Wer sich den Paragrafen widersetzt, dem zeigt die Frisörin, wie man Haare verhunzen kann.“

Kindervesperkirche unterstützen

Die „Originalkasse“, die Diehl an die Narren übergeben hatte, „ist ganz leer“ – Strafe muss schließlich sein. Damit sie doch etwas gefüllt wird, überreichte Vorstandssprecher Manfred Baumann von der Volksbank Sandhofen einen Scheck über 222,22 Euro.

Michelle I. kündigte an, dass sie während der Kampagne für die Kindervesperkirche sammeln will – und begann damit unverzüglich. CCW-Vorsitzender Stefan Höß legte mit einem 50-Euro-Schein die Latte gleich recht hoch, und Volksbank-Direktor Baumann kündigte an, dafür 500 Euro zur Verfügung zu stellen. Das war allemal ein dreifach donnerndes Sa-Hoi wert.

