Straßenfasnacht nach dem Zug fällt aus

Die Narren im Mannheimer Norden basteln auf Hochtouren: Am Dienstag, 5. März, um 14.11 Uhr, schlängelt sich wieder der Fasnachtszug der SKV-Abteilung „Stichler“ durch die Straßen von Sandhofen. Das Organisationsteam um Zugmarschall Heiko Stasch, Stichler-Ehrenpräsident Horst Karcher und dessen Frau Dagmar Karcher hofft noch auf kurzentschlossene Teilnehmer, gibt aber schon jetzt bekannt, dass die anschließende Feier nach dem Zug in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen ausfällt.

„Das Interesse ist stark zurückgegangen“, bedauert Horst Karcher. Heiko Stasch berichtet von aktuell 21 angemeldeten Zugnummern. Eigentlich sei so ein Zug ja die beste Möglichkeit, sich als Verein den Menschen im Stadtteil zu präsentieren: „Aber wir fragen uns schon langsam, ob die Investitionen, die wir leisten, sich noch lohnen“, sagt Karcher. „Seit über 60 Jahren machen wir das für Sandhofen, für die Bevölkerung, einfach dem Ortsteil zuliebe. Das sollte man nicht vergessen“, appelliert der Stichler-Ehrenpräsident an die Menschen, sich ebenfalls zu engagieren.

Am Kriegerdenkmal ist Schluss

Um 13 Uhr stellen sich die Teilnehmer traditionell in der Groß-Gerauer Straße auf. Um 14.11 Uhr setzt sich der Zug dann in Bewegung. Am Zugweg ändert sich laut Horst Karcher nichts: Der Lindwurm zieht von der Groß-Gerauer Straße über die Ausgasse und Kriegerstraße in die Bartholomäus- und Karlstraße, weiter in die Domstiftstraße und über die Schönauer Straße und Kriegerstraße zum Ziel am Kriegerdenkmal, wo sich der Zug auflöst. Die Schilder am Zugweg sind bereits aufgestellt und bleiben bis Mittwochmorgen stehen.

Eine Feier nach dem Zug gibt es diesmal nicht: „Die mussten wir streichen. Die Polizei hatte Sicherheitsbedenken, weil es in den vergangenen Jahren Zwischenfälle gab“, sagt Karcher. „Die Leute konnten sich nicht benehmen“, erklärt Stasch. „Wir hätten einen eingezäunten Bereich mit Sicherheitsdienst stellen müssen. Den Dienst haben wir zwar trotzdem bestellt, aber alle Gäste werden gebeten, den Platz nach dem Umzug zu räumen“, so der Zugmarschall weiter.

Wegen der Streichung der Feier habe es bereits Beschwerden der Bürger gegeben: „Aber wir wären dann verantwortlich, wenn etwas passiert“, hofft Karcher auf Verständnis der Menschen im Stadtteil. Ohnehin trage die Abteilung der Stichler hohe Kosten, um den Zug zu stemmen: „Das fängt schon mit den Kosten für die Beschilderung an“, erklärt der Ehrenpräsident.

Mit den Guggemusik-Gruppen habe es ebenfalls Probleme gegeben: „Sie sind alle ausgebucht oder haben Schwierigkeiten, am Fasnachtsdienstag Leute zu finden, weil viele wieder arbeiten müssen“, erklärt Karcher. „Wir haben alles probiert, aber es hat leider nicht geklappt“, bedauert Sitzungspräsident Karcher. Im Umkreis bis 130 Kilometer habe sich niemand gefunden: „Die Golden Lions sind aber wieder dabei“, freut sich Stasch über die Teilnahme der Musiker aus dem Mannheimer Norden.

Wer sich am Zug beteiligen möchte, kann sich telefonisch bei Dagmar und Horst Karcher (0621/32 67 93 24) oder bei Heiko Stasch (0176/23 91 15 78 oder Mail: stasch79@gmx.de) melden. Mitmachen können Vereine, Institutionen oder Privatpersonen, mit Fahrzeug oder als Fußgruppe. Die Organisatoren bitten darum, sich bis Sonntag anzumelden. Ganz Kurzentschlossene können sich noch am Dienstag um 13 Uhr vor Ort in der Groß-Gerauer Straße bei Zugmarschall Heiko Stasch anmelden. Der Lindwurm setzt sich nach der Aufstellung um 14.11 Uhr in Bewegung. Den Abschluss bilden wieder die Elferräte der Stichler.

Das Deutsche Rote Kreuz wird am Zugtag ebenfalls vor Ort sein. Die Organisatoren bitten alle Bürger, ab 12 Uhr für freie Zugwege zu sorgen und so zu parken, dass auch größere Gefährte problemlos im ganzen Gebiet passieren können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019