Suche nach Mitstreitern

Anzeige

Welche Probleme haben Kinder und Jugendliche im Stadtteil? Wo sehen sie Handlungsbedarf? Was erwarten sie von der Stadtverwaltung? Diesen Fragen geht das Kinder- und Jugendbüro 68Deins regelmäßig auf den Grund – bei Stadtteilversammlungen. Die nächste ist am Donnerstag, 5. Juli, ab 18 Uhr, im Jugendtreff Sandhofen, Gaswerkstraße 22.

Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros treffen sich vorab in verschiedenen Foren, Verbänden, Vereinen, im Jugendtreff oder Jugendhaus, in kirchlichen Jugendgruppen oder Schulen mit jungen Menschen aus Sandhofen, um über deren Anliegen zu sprechen. In den Foren werden Präsentationen erarbeitet, die die Jugendlichen dann bei der Stadtteilversammlung vorstellen. Um 17 Uhr sind zunächst andere Kinder und Jugendliche die Adressaten. Sie haben dabei die Möglichkeit, an einem offenen Tisch im Jugendtreff in Sandhofen eine spontane Präsentation für die Politik erarbeiten.

Präsentation vor Erwachsenen

Für 18 Uhr würden sich die Organisatoren dann auch über Politiker und andere interessierte Erwachsene freuen. Die Jugendlichen, die ihre Arbeitsergebnisse vorstellen, möchten versuchen, erwachsene Mitstreiter für ihre Anliegen zu gewinnen.