Dass die gebratenen Tauben nicht immer direkt in den Mund fliegen und man was dafür tun muss, das wissen auch die Ministranten der Seelsorgeeinheit Nord der katholischen Kirche. Um sich ihre Reise nach Rom im Sommer zu finanzieren, luden sie zu einem kulinarischen Abend mit „Weihrauchtasting“, also mit einer „Weihrauchprobe“ ein.

Für das orientalisch geprägte Drei-Gänge-Menü waren in der Küche und am Grill Sebastian Diehl und Benjamin Wiemers zuständig, beide Oberministranten. Wer aus der Gruppe der Ministranten nicht in der Küche stand, fand seinen Platz am Ausschank oder im Service. Den krönenden Abschluss des Menüs bildete der „Sultanschmarrn“ als Dessert, eine Abwandlung des Kaiserschmarrn, angerichtet mit Charoset-Nüssen.

Die Gäste im Gemeindesaal der St. Bartholomäusgemeinde zeigten sich nicht nur von den Kochkünsten der jungen Ministranten, sondern auch von der Menüauswahl begeistert. Ein Quiz lockerte die gesellige Runde zusätzlich auf. So erfuhren die Gäste, dass Weihrauch bei den Ägyptern als Heilmittel galt und für die Mumifizierung verwendet wurde. Den Weihrauch, dessen Hauptanbaugebiet in Ostafrika liegt, nannten sie auch „Tränen der Götter“. Noch mehr über Weihrauch war von dem Moderator des Abends, Florian Krämer, zu erfahren.