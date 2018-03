Surinam im Mittelpunkt

Anzeige

Surinam ist das kleinste Land Südamerikas. Aber beim Weltgebetstag am 2. März kommt es ganz groß raus – es ist der diesjährige Themenschwerpunkt. Traditionell am ersten Freitag im März feiern Gemeinden rund um den Erdball diesen Weltgebetstag, und so laden auch in Mannheim viele Gemeinden zu dem besonderen, konfessionsübergreifenden Gottesdienst ein.

Den jeweiligen Ablauf erarbeiten Jahr für Jahr Frauen eines bestimmten Landes – nun also Surinam. Aufgegriffen wird die vorbereitete Liturgie dann weltweit.

Die ökumenischen Gottesdienste im Norden Mannheims beginnen am Freitag, 2. März, um 18 Uhr. Eingeladen sind alle Interessierte in die Auferstehungskirche, Abendröte 56, in der Gartenstadt; in St. Elisabeth, Am Kiefernbühl, Gartenstadt; in St. Lioba, Neue Heimat, auf dem Waldhof sowie in St. Bartholomäus, Schönauer Straße 30, Sandhofen.