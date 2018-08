Tänzer begeistern die Gäste

„Jo, der MGV is do“: In seinem Jubiläumsjahr ließ es der Männergesangverein 1878 Sandhofen beim Kappenabend so richtig krachen.

Für beste Stimmung sorgten aber nicht nur Mitglieder des Gesangvereins in der Bütt. Schon kurz nach Saalöffnung füllte sich der Saal im SKV Clubhaus mit den bunt verkleideten Narren. „Laufen, laufen, laufen, immer weiterlaufen“: Von ihrer Schweden-Reise

...