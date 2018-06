„Talent allein reicht nicht aus“

Anzeige

Torhüter nehmen stets eine besondere Position in einer Fußballmannschaft ein. Ihr Alleinstellungsmerkmal: Als Spieler mit der Nummer eins müssen sie im Tor hochkonzentriert bis zum Abpfiff bleiben, selbst wenn es wenig bis gar nichts zu halten gibt. Deshalb legten die Verantwortlichen der Torwartschule Benjamin Rudolph auf ihrer Station beim Sport- und Kulturverein Sandhofen (SKV) auch viel Wert auf die Vermittlung mentaler Stärke.

Tipps im Training gab es von Manuel Schnabel. Er sei selbst lange auf Kreisebene im Tor aktiv gewesen, erzählte der 25-Jährige. „Seit neun Jahren bin ich nun schon für die Torwartschule Benjamin Rudolph auf Tour.“ Als Trainer besuche er jährlich an die 100 Klubs und Vereine deutschlandweit. „Wir sind aber auch in Österreich, der Schweiz sowie in Holland unterwegs“, erzählte Schnabel. In diesem Jahr sei die Torwartschule zum ersten Mal bei Vereinen in den USA zu Gast gewesen.

Kein eigener Trainer

Begeistert vom Besuch in Sandhofen auf dem Trainingsgelände an der Gaswerkstraße war Michael Geikler. Die Idee, bei der Torwartschule nach einem öffentlichen Training anzufragen, habe er gemeinsam mit seinem Jugendleiterkollegen Oliver Römer gefasst. „Wir wollten was für die Torhüter beim SKV machen“, so Geikler. Schließlich seien hier eigene Talente aus Sandhofen am Start. Insgesamt habe man 16 Torhüter in fünf Altersgruppen. Allerdings sei es dem SKV unmöglich, ein regelmäßiges Training mit dieser Qualität für die Torhüter anzubieten.