Tanne strahlt am Stich

Hell erstrahlt der imposante Weihnachtsbaum, eine Blautanne in Höhe von acht Metern, am Stich in Sandhofen. Die Lichter und der Baumschmuck weisen auf die Advents- und kommende Weihnachtszeit hin. Leider konnte wegen Corona keine Weihnachtsbaumbeleuchtung der Bürgervereinigung Sandhofen stattfinden. So wurde der Baum dann eher still zum Leuchten und ohne die strahlenden Kinderaugen gebracht.

Mit Kran aufgestellt

Die Bürgervereinigung ist schon seit Jahren dafür zuständig, dass die Bewohner und Gäste beim Durchfahren an die kommende stille Zeit erinnert werden. Vorstandsmitglied er und die Firma Häffnerbau haben zusammen mit einigen Helfern den Baum aufgestellt – unter fachlicher Hilfe der Firma Weiland mit ihrem großen Kran. Zuvor musste der Baum aber erst im Garten von Karin und Willi Klemm im Viernheimer Weg gefällt und an den Stich transportiert werden.

Auch wenn Sandhofen in diesem Jahr, wie alle anderen auch auf den Advents- Weihnachtsmarkt verzichten muss, so spendet der schön geschmückte Weihnachtsbaum am Stich in Corona-Zeiten wenigstens etwas Trost, sagen Spaziergänger. Die Bürger jedenfalls zeigten sich begeistert, dass trotz des Ausfalls des Adventsmarktes die Bürgervereinigung bereit war, einen Baum aufzustellen. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020