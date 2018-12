Tanz steht im Mittelpunkt

Charmantes Lächeln zur Begrüßung, ein Glas Sekt und schön dekorierte Tische: Beim Gala-Abend im Saal der Dreieinigkeitsgemeinde hatten sich die Senatoren der SKV-Fasnachtsabteilung Stichler mächtig ins Zeug gelegt – und so feierten sie ihren Ball einmal mehr mit vielen Gästen. Mit einem letzten „Sa-Hoi“ vor Weihnachten – die Zeit rund um Heiligabend bleibt fasnachtsfrei – begrüßte Senatspräsident Willi Weiser die Gäste. Noch bevor die Senatoren zu den Klängen des Alan Best Orchestra die erste Tanzrunde eröffneten, dankte er den Helferinnen für Dekoration, Bühnenbild und Sektempfang. Unter den Teilnehmern waren neben der aktuell regierenden Lieblichkeit Michelle I. vom Goldenen Schnitt viele Ex-Prinzessinnen. Zu Ehren der Senatorin Sabine Klotz, die tags zuvor ihren Geburtstag gefeiert hatte, gab es ein Ständchen. „Save the animals“ – so lautete die Botschaft der Aktiven Stichler-Garde, die tänzerisch auf im Zirkus gehaltene Tiere aufmerksam machte. Zwischen den Auftritten und dem Tanzen lockte ein reichhaltiges Buffet. Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018