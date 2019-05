Trends für den Sommer

„Wir sind froh, dass wir das Modehaus Engländer wieder dazu gewinnen konnten, hier mit einer Modenschau teilzunehmen“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Sandhofener Gewerbevereins, Reinhard Steinfurth. Das Modehaus zeigte bei der Modenschau auf der Bühne von PX de Dom Neues aus der Modewelt für den Sommer. Die Modenschau machte deutlich, dass der Trend verstärkt zu luftiger Kleidung geht. Nicht nur die Kleider zeigten, dass großflächige Muster von der Damenwelt favorisiert würden, so Gerhard Engländer vom gleichnamigen Modehaus. Die Sommerhosen aus fließenden Materialien gehörten in diesem Jahr ebenfalls zum Trend, dazu Blusen und die klassischen T-Shirts. Trotzdem werde die Bluse das T-Shirt, das weiter gefragt sei, nicht ablösen, so Engländer.

„Das Ambiente in PX de Dom bietet sich für so eine Modenschau gut an“, erklärte Engländer. Er dankte seinen vier Modells und dem Dressmann bei der Modenschau – es handelte sich um Kundinnen und einen Kunden. eng

