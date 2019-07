Tropfen bahnt sich den Weg

„Heute wollen wir feiern. Vor allem die vielen kleinen Schritte, die die Kinder bisher zurückgelegt haben“, begrüßte die Leiterin des Schulkindergartens der Hermann-Gutzmann-Schule, Tanja Stopka, die Gäste – unter ihnen auch Schulrat Wolfgang Winkler. Auf der Bühne führten die Kinder eine musikalische Wasserreise mit Geschichten und Liedern „Plock, der Regentropfen“ auf.

Durch die leicht verständlichen Erzählungen entdeckte bereits Matthias Meyer-Göllner, einer der Autoren des Buches, in seinem Musikstudium die Liebe für Kinderlieder. Die Idee zu „Plock“ entstand aus einer Projektarbeit im Kindergartenalltag von Waltraud Michaelis. Gut dargestellt führten die Kinder verständlich auf, wie der Regentropfen Plock zum ersten Mal den Wasserkreislauf durchlebt. Teilweise gruselig bahnt er sich den Weg durch die unterirdischen Gänge in der Erde. Schließlich wird er durch Sonne und Wind in die Wolken zurückgetragen.

Der Schulkindergarten für Sprachbehinderte und Schwerhörige umsorgt zur Zeit 36 Kinder zwischen drei und sechs Jahre in vier Gruppen. In diesem Jahr gehören noch zwei Vorschulgruppen dazu. Alle Kinder der vier Gruppen waren an der Aufführung des Musicals beteiligt. Die Kleinen waren so aufgeregt und stolz, dass viele von der Bühne ihren Familien zuwinkten, was eine besondere Atmosphäre schuf.

Auch bei den weiteren Spielstationen, aufgebaut auf dem Schulhof, ging es um das Thema Wasser. Das Dankeschön richtete die Einrichtungsleiterin auch an alle eingeladenen Kooperationspartner wie auch an die Eltern für die Kuchenspenden. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019