Umfang des Neubaus noch unklar

Mit einem Sektempfang hießen die Vorstände des Sport- und Kulturvereins SKV Sandhofen im Clubhaus in der Gaswerkstraße beim Ehrungsnachmittag ihre Gäste willkommen. „Was wäre ein Verein ohne seine Mitglieder“, begrüßte Vorstand Heinz Berberich die Gäste.

Insgesamt 16 Sportarten, den Gardetanz eingeschlossen, biete der SKV an, so Berberich. Mit einem kleinen Abriss der Pläne zum Hallenneubau erhielten die Teilnehmer weitere Informationen.

Geänderte Pläne

Mittlerweile seien diese Pläne für den Bau etwas geändert worden. Ob es mit dem Bauantrag in diesem Jahr noch reiche stellte Berberich in Frage. Außerdem sei auch noch nicht klar, in welchem Umfang letztendlich gebaut werde. „Es läuft aber alles seinen Gang“, sagte Berberich.

Geehrt wurden insgesamt 35 Mitglieder der verschiedenen Sparten für ihre langjährige Mitgliedschaft. Die Vorstandsmitglieder Heinz Berberich, Elke Sohns, Bernhard Schamma und Fritz Reubold hoben mit einer kleinen Laudatio die Verdienste der Jubilare hervor. Unter den Geehrten von 25, 50 und 60 Jahren konnte der SKV mit Rudi Röhrig und Eugen Bauer zwei Herren ehren, die dem Verein (ehemalige Spielvereinigung) vor 70 Jahren beigetreten sind. Alle Ausgezeichneten erhielten eine Urkunde und ein Weinpräsent. Ein besonderes Dankeschön in Form einer Flasche Sekt ging an Peter Lack und Jochen Schmitt für ihre jahrelange Arbeit um und für den Verein. Im Anschluss waren die Jubilare und Gäste zu kalten Platten mit Hausmacher Wurst geladen. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018