„Und hier drehen wir den Hahn zu?“

Noch bis Pfingstmontag, 21. Mai, können sich Bürger über die Unterlagen des Biotopverbundes Mannheim Nordwest informieren und so am weiteren Prozess beteiligen. Der Fachbereich Stadtplanung nimmt Hinweise, Anregungen und Bedenken entgegen, die schriftlich mitgeteilt werden. Die Bezirksbeiräte hatten das Thema in ihrer jüngsten Sitzung behandelt und von der Stadt Aufklärung gefordert.

Schon vieles umgesetzt

Naturschutz gibt die Richtung vor Unter einem Biotopverbund oder einer Biotopvernetzung versteht man die Schaffung eines Netzes von (einzelnen) Biotopen, die das Überleben bestimmter Arten sichern sollen. Die Fläche zwischen diesen einzelnen Biotopen soll für Organismen überwindbar sein, es soll einen Austausch der Organismen in beide Richtungen geben. In Deutschland ist die Biotopvernetzung im Bundesnaturschutzgesetz (§§ 20 und 21) als angestrebtes Ziel genannt und beschrieben. Die Planunterlagen zum Biotopverbund Mannheim Nordwest liegen noch bis Pfingsten in den Bürgerdiensten Waldhof, Schönau, Sandhofen sowie im Baubürgerbüro des Collini-Centers aus. Es gibt Vordrucke, auf denen Bürger ihre Mitteilungen an den Fachbereich Stadtplanung machen können. Auch digital über die städtische Homepage sind die Unterlagen verfügbar und können kommentiert werden. Planungsrelevante Mitteilungen sollen in die Biotopverbundplanung Nordwest eingearbeitet werden, anschließend die Träger öffentlicher Belange beteiligt werden, teilt die Stadt mit.

„Wir haben schon gut zwei Dutzend Maßnahmen umgesetzt“, sagte Christian Konowalczyk von der zuständigen städtischen Abteilung im Saal des Lutherhauses. Nun gehe es um den zweiten von drei Planungsabschnitten. Dieser konzentriere sich auf den Bereich nördlich des Neckars und westlich der Riedbahn.

Wie schon im ersten Abschnitt Mannheim-Mitte/Süd gehe es darum, durch verschiedene ökologische Maßnahmen ein Netz verbundener Biotope zu schaffen. Ziel ist laut einer Mitteilung der Stadt die dauerhafte Sicherung der Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen, aber auch die erhöhte Attraktivität der Landschaft für die Naherholung – alles in Kooperation mit der Landwirtschaft.