Unterwegs am Rhein

Eine Tour durch die schönen Auen entlang des Rheins organisierte das Altenwerk der katholischen St.-Bartholomäus-Gemeinde in Sandhofen. Wer nicht mir Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein konnte, stieg auf das Auto um.

Die rund 40 Damen und Herren starteten an der Bartholomäuskirche. Von dort führte ihr Weg in Richtung Autobahnbaustelle. Entlang der schönen Spazierwege erkundeten sie danach die Schätze der, teilweise auch naturbelassenen, Landschaft am ehemaligen Pumpwerk. Am Hochwasserdamm entlang ging es zurück in Richtung Sandhofen.

Da so eine lange Tour durch die Felder hungrig macht, hatten die beiden Vorsitzenden Waltraud Seitz und Julia Leml am Schluss ein gemütliches Beisammensein im SKV Clubhaus in der Gaswerkstraße organisiert. Bei der großen Auswahl auf der Speisekarte fanden alle etwas, um ihren Hunger zu stillen.

Die nächste Veranstaltung des Altenwerks ist das „Äbbelwoifescht“ am Donnerstag, 4. Oktober, im Gemeindehaus. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018