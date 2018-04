Vandalismus bereitet Sorgen

Anzeige

Andrea Safferling betonte, man wolle die Vertreter des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie den Fachbereich Grünflächen bitten, vermehrt auf Vandalismusschäden zu achten. Zeugen sollten sich beim Polizeirevier Sandhofen melden, damit man auch Beweise vorliegen habe.

Probleme mit Vandalismus zeigten sich auch bei einer weiteren Station der Gruppe, beim Gelände des SKV an der Gaswerkstraße und beim Bouleclub. Schäden an Vereinsanlagen machen den Vereinsvertretern Kummer und bereiteten beträchtliche Kosten. Im Schutz der Ortsrandlage träfen sich hier Menschen, die sich unbefugt Zutritt verschafften und Schaden anrichteten. „Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt zusammen an einem Lösungskonzept arbeiten, das alle Aspekte beinhaltet“, so Safferling. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018