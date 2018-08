Vereine feiern zusammen

Dass gemeinsames Feiern geselliger ist, beweisen die Ortsvereine der AWO und des VdK Schönau bereits seit fünf Jahren. Viele Gäste beim Grillfest auf dem Gelände des TSV in der Rudolf-Maus-Straße gehören als Mitglied ohnehin beiden Vereinen an. So entschlossen sich die beiden Vorsitzenden der Ortsvereine, Thomas Wunder (AWO) und Alexander Manz (VdK), nach Absprache mit den Mitgliedern, gemeinsame Sache zu machen.

TSV bewirtet Gäste

Die beiden Vorsitzenden begrüßten nicht nur ihre Gäste, sondern dankten auch dem TSV Schönau, bei dem sie schon seit Jahren zu Gast sein dürfen. Der Dank galt vor allem den Helfern des TSV, die nicht nur für die Bewirtung zuständig waren, sondern mit den Einnahmen die Jugend unterstützen. Die Gastfreundschaft der Hausherrn wurde ausdrücklich gelobt.

Bei Bratwurst, Steaks und den Salaten der Mitglieder feierten alle zusammen bei strahlendem Sonnenschein bis in den späten Nachmittag. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018