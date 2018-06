Verfall des Hofguts verhindern

Anzeige

Das Finanzministerium in Stuttgart hat dem Landesbetrieb „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ den Auftrag zur Vorbereitung der Ausschreibung eines Nutzungskonzepts für die leerstehenden und an Dritte überlassenen Gebäude (außer Südzucker) des Hofguts Kirschgartshausen erteilt. Das teilt der Mannheimer CDU-Stadtrat Egon Jüttner mit, der sich über den Verlauf erkundigt hatte: „Das ist eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass die Ausschreibung erfolgreich sein wird und zu einer angemessenen Nutzung der jetzt leerstehenden Gebäude führt“.

„Idyllisches Gehöft“

Es sei wichtig, so Jüttner weiter, „auf diese Weise dem drohenden Verfall des Hofguts entgegenzuwirken und das idyllische Gehöft wiederzubeleben“. Das Hofgut Kirschgartshausen sei in den 90er Jahren noch ein attraktives Ausflugsziel für viele Menschen aus dem Mannheimer Norden gewesen. Damals habe unter seiner Leitung die CDU Sandhofen jährlich ein attraktives Scheuerfest mit einer Zehn-Mann-Blaskapelle, politischen Festrednern sowie Speisen und Getränken angeboten. Hunderte von Besuchern aus dem Mannheimer Norden und aus Lampertheim, so Jüttner, hätten damals das Fest zu Fuß, mit dem Rad oder motorisiert besucht. baum/zg