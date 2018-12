Vergangenes festgehalten

Helga Weber und Karlheinz Wittner präsentieren den Kalender. © Engler

Mit einer Auswahl alter Bilder aus Sandhofen präsentiert sich einmal mehr der Jahreskalender. Wie in jedem Jahr stellte Karlheinz Wittner, der stellvertretende Leiter des Heimatmuseums, Fotografien zusammen. Sie stammen aus den Jahren 1897 bis 2018. Da nach Angaben von Leiterin Helga Weber das Museum in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Sandhofen am 8. und 9. Dezember nicht vertreten sein wird, ist der Kalender zum Preis von 13 Euro am Stand der Bartholomäusgemeinde erhältlich. Außerdem ist der Kauf auch während der Öffnungszeiten am ersten und dritten Adventssonntag im Heimatmuseum sowie bei Schreibwaren Kirsch am Stich und bei Bärbel Benz in der Kriegerstraße möglich. „Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, kann damit eine große Freude bereiten“, ist sich Helga Weber sicher. eng

