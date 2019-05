Verkaufsoffener Sonntag im August

Einstimmig sprachen sich die Bezirksbeiräte am Mittwochabend im Bartholomäussaal für einen verkaufsoffenen Sonntag am 25. August während der Kerwe aus. Sie riefen die Bürger außerdem dazu auf, Mittel aus dem Bezirksbeiratsbudget zu beantragen. Im laufenden Jahr habe der Gewerbeverein 200 Euro für seine Schau am 25. und 26. Mai, der AC Petri Heil 500 Euro für Kühlschränke und die Gartenfreunde 621 Euro für Spielgeräte erhalten, erklärte Frank Loreth (CDU). Wer einen Antrag stellen möchte, kann sich im Internet informieren. Eine ausführliche Berichterstattung der Sitzung erfolgt in den nächsten Ausgaben. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019