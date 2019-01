Verkehrs- und Parkplatzsituation als Themen

Mit Heißgetränken gegen die kalten Temperaturen: Mit einem Empfang unter freiem Himmel starteten die Sandhofer Sozialdemokraten ins neue Jahr. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Ortsverein um den Vorsitzenden Sebastian Butzek den Kontakt zu Bürgern gesucht – im Rahmen der Aktion „Wir müssen reden!“.

Auch dieses Mal ging es darum, zu erfahren, was den Sandhofenern am Herzen liege, betonte Butzek. Das sei „Dialog auf Augenhöhe“, meinten die beiden Sandhofer SPD-Kandidaten für den Gemeinderat, Murat Uguz und Myriam Hartmann.

Beim Empfang sammelten die SPD-Mitglieder Unterschriften für das Volksbegehren zu kostenfreien Kitas. Die meisten angesprochenen Themen hätten die Genossen bestärkt, „als Sozialdemokraten unsere bisherigen Schwerpunkte weiter zu verfolgen“, sagte Bezirksbeirätin Jenny Bernack. Als Beispiele nannte sie die verbesserte Kinderbetreuung im Stadtteil, die Schulsituation, eine wohnortnahe Versorgung für Familien und Senioren, bezahlbaren Wohnraum und eine gute Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

Auch das einfachste Anliegen werde ernst genommen, so Bernack. Manchmal drehe es sich lediglich um mehr Tütenständer für die Hundehalter. „Gleichfalls lassen wir die Anregungen der Menschen zu Verkehrs- und Parksituationen in die laufende Bezirksbeiratsarbeit einfließen“, sagte sie. Die Wege zu Ergebnissen seien allerdings oftmals kompliziert und brauchten ihre Zeit. Themen aus der Landes- und Bundespolitik leite man an die entsprechenden Mandatsträger weiter.

Derzeit seien 65 Mitglieder beim Ortsverein eingetragen – mit einem Altersdurchschnitt von 54 Jahren. Das berichtete Sebastian Butzek. Wer sich engagieren wolle, könne die Arbeit der Bezirksbeiräte unterstützen oder selbst ein Amt oder Mandat übernehmen.

Für die Bundesebene der Partei wünscht sich Bernack, dass die SPD weiter konstruktive politische Arbeit abliefere: „Wir sind schließlich keine Dagegen-Partei.“ jba

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019