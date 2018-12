Verkehrssituation am Stich bleibt ein Thema

Bei der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes in der Gaststätte „Balkan Perle“ wählten die Mitglieder den Sprecher der CDU im Bezirksbeirat, Wilken Mampel, zum Vorsitzenden. Sein Vorgänger Ralph Rothermel stellte sich als Stellvertreter zur Wahl, zusammen mit Frank Loreth und Gerhard Siegmann. Als Schriftführerin fungieren weiterhin Bettina Mampel und Birgit Folger als Kassiererin.

Das neue Amt des Mitgliederbeauftragen übernimmt Hagen Müller. Keine Änderungen gab es bei den Beisitzern. Die Sitzungsleitung bei der Jahreshauptversammlung, die sehr harmonisch verlaufen ist, hatte der Fraktionsvorsizende im Gemeinderat, Claudius Kranz. Die Stimmen zählte Stadtrat Thomas Hornung aus. Wichtige Themen an diesem Abend waren Probleme, die den Stadtteil betreffen. Dazu zählt die Verkehrssituation vor allem am Stich in Sandhofen und diverse Probleme, mit denen Vereine zu kämpfen haben.

Mittlerweile haben zu diesen Themen mit einem Stadtteilrundgang und dem runden Tisch mit Vereinsvorsitzenden schon einige Veranstaltungen stattgefunden. Das zeige, dass man die Anliegen der Vereine sehr ernst nehme, so die CDU. Über die Verkehrssituation möchten Vertreter der Stadt Mannheim bei der nächsten öffentlichen Bezirksbeiratssitzung am 19. Dezember berichten und Lösungsvorschläge unterbreiten, hieß es.

Bei der Starkbierveranstaltung auf dem Mampelhof, bei der der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk eingeladen war, hatte der Ortsverband Sandhofen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten, CDU-Stadtrat und Sandhofer CDU-Ehrenvorsitzenden Egon Jüttner erstmals mit dem „Bockschellpreis“ für seine langjährigen Verdienste ausgezeichnet, blickte die CDU zurück.

Klar, dass bei der Sitzung auch das Thema Gemeinderatswahl im Mai 2019 ein Thema war. Jüttner wird wieder kandidieren. Außerdem stellen sich für die CDU im Stadtteil Wilken Mampel und Frank Loreth zur Wahl. eng

