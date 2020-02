Viele Talente beim Altenwerk

Sandhofen.So mancher Fasnachtsverein wäre über so viele Aktive in der Bütt froh: Etliche Talente tragen jedes Jahr bei der Fasnachtsveranstaltung des Altenwerks der St.-Bartholomäus-Gemeinde zur Belustigung bei. Darüber freute sich natürlich auch Waltraud Seitz, die Leiterin des Altenwerks (Mitte hinten, mit Zigarette im Mund). Für die Schunkelrunden, die bei so einer Veranstaltung nicht fehlen dürfen, sorgte Markus Schnell. Traditionell findet bei dieser Veranstaltung auch immer das Heringsessen statt. eng

