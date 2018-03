Vom „Wagenschieber“ zum Manager

Anzeige

Sieben Workshops besuchen die Schüler insgesamt. Da sind dann schon mal welche dabei, die nicht ganz den Neigungen der jeweiligen Schüler entsprechen, berichtet die 14-jährige Saskia Kure im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. Sie interessiert sich sehr für soziale Berufe und informiert sich unter anderem beim Klinikum. Zum Zellstoffhersteller SCA dagegen wäre sie „nicht von mir aus gegangen“. Lehrerin Frey findet die Mischung aus selbst gewählten und zugeordneten Workshops positiv: Schließlich sei es doch „gut, wenn man mal über den Tellerrand schauen kann“. Wie die Schülerin, die sich über Zahnmedizin-Technik informiert und danach sagt: „Das ist genau meins.“

Manche Berufe scheinen auf den ersten Blick langweilig zu sein. Das sechsköpfige Team des Möbelgiganten Ikea versucht, solche Vorurteile zu entkräften. „Ich habe in der Selbstbedienungs-Halle angefangen“, erzählt Giuseppe, der im vergangenen Jahr in der Niederlassung in Sandhofen seine Ausbildung begonnen hat. „Danach kam ich in der Kinderabteilung mit Kunden in Kontakt. Und in der Büroabteilung hat man es mit großen Firmen als Kunden zu tun“, erklärt er den Schülern – die auch einiges über Arbeitszeiten, Bezahlung und Unternehmenskultur erfahren.

Kurs bei Handwerkskammer

Sein Kollege Adi Zipse berichtet voller Überzeugung: „Bei uns gibt’s viel mehr zu tun als Paletten von links nach rechts zu schubsen.“ Zipse stellt die verschiedenen Arbeitsbereiche vor: Logistik, Verkauf, Gestaltung für das visuelle Marketing und mehr. Als Paradebeispiel für die Aufstiegsmöglichkeiten bei Ikea nennt Zipse den derzeitigen Einrichtungsmanager: „Er hat als Wagenschieber angefangen.“

Regelmäßig bei der Ausbildungsbörse dabei ist die Handwerkskammer (HWK), die „Ausbildungsbotschafter“ an die Schule schickt. „Das sind ausschließlich Auszubildende, die bei uns zuvor einen Kurs absolviert haben“, berichtet Ben-Jona Derlin. In Sandhofen liegt der Schwerpunkt bei Tätigkeiten im Kraftfahrzeug-Bereich, aber das Spektrum der Handwerkskammer sei mit 130 Berufen natürlich viel größer. Interessenten könnten an spezielle Ansprechpartner weitervermittelt werden.

Natürlich geht es den beteiligten Firmen und Verbänden auch um Nachwuchswerbung und -sicherung. Aber daneben machen sie den Schülern immer wieder klar, dass Mitarbeiter zuverlässig sein müssen. Es sei schließlich nicht selbstverständlich, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, betont Ikea-Referent Adi Zipse. Aber „wenn man seine Chance nutzt, hat man alle Möglichkeiten. “

