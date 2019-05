Von Fliesen bis zum Schmuck

Das Angebot der bei der Sandhofener Gewerbeschau vertretenen Unternehmen war vielfältig. Egal ob es ums Thema Arbeiten im oder am Haus, Mode, Kosmetik, Reisen, Unterhaltung oder sogar Bestattung ging – zu allem bekamen die Besucher Informationen und jede Menge Beratung.

So konnte man bei Joachim Mainka und Fabian Schmitt (Firma Knopf Heizungsbau) alles über Neuigkeiten in der Haustechnik erfahren. Schlossermeister Heinz Guckert präsentierte Hilfreiches zum Thema Einbruchschutz. Außerdem informierte er über Türen und Tore, auch über elektrisch betriebene. Die Firma Elektro Herbel beriet über Elektroarbeiten aller Art im oder am Haus. Wer mehr zu Bodenbelägen, Arbeiten mit Fliesen oder Malerarbeiten erfahren wollte, bekam das am Stand von Thorsten Schmitt und Sven Gessel.

Architekt Michal Keller zeigte anhand von Modellen auf, wie das neue Haus oder die Wohnung, aussehen können. Wohnungen wiederum vermittelt der in Sandhofen ansässige Makler Mauris Immobilien.

Fotos am Automat

Aber auch wer sich mehr für Mode und das Drumherum interessierte, kam bei der Gewerbeschau nicht zu kurz. Egal ob Perücken, Kosmetik oder Schmuck, alles fand sich auf der Ausstellung. Eine große Auswahl an passenden Handtaschen zu der Kleidung präsentierte Bärbel Benz. So, geschminkt und gut gestylt und ausgestattet mit Modeschmuck, war es so mancher Besucherin dann möglich, ihre Reisepläne im Reisebüro Grimmer’s Reisewelt zu verwirklichen. Ein Foto von sich selbst konnte man am „Selfie-Automat“ von Foto Mechnig machen. Über Veranstaltungen informieren konnte man sich am Stand vom Capitol oder vom Rhein-Neckar-Theater. Nicht nur neue Grabsteine, auch Lebenssteine, die man an die Haustür stellt, präsentierte Gerhard Siegmann. Schöne Steine stellte auch Hans Kaufmann von FormStein aus. Alles für den Innenausbau mit Schreinerarbeiten zeigte das Team Ritter an seinem Stand in PX de Dom.

