Vorsitzender tritt zurück

Auch wenn die Kleingärtner noch lange blieben, um zu diskutieren: Die Jahreshauptversammlung des Vereins der Gartenfreunde Mannheim-Sandhofen verlief äußerst kurz – nach zwei Minuten war alles vorüber. Denn gleich zu Beginn der Sitzung hatte Vorsitzender Anton Künstner seinen Rücktritt verkündet und die Veranstaltung für beendet erklärt. Die weiteren Vorstandsmitglieder bleiben erklärtermaßen im Amt bis zu einer einzuberufenden außerordentlichen Jahreshauptversammlung, bei der dann der gesamte Vorstand neu gewählt werden soll.

Als Grund für den Rücktritt nannte Künstner Vorwürfe mehrerer Mitglieder, die gegen ihn erhoben worden seien – ohne genauer darauf einzugehen, um was es geht.

Nach dem überraschenden Ende der Versammlung war die Aufregung groß. Der anwesende Stadtrat Thomas Hornung – selbst seit vielen Jahren aktives Mitglied in einem Kleingartenverein – wandte sich mit mahnenden Worten an die gut 60 Mitglieder, die gekommen waren. Er appellierte an den Gemeinsinn und daran, dass vorhandenes Misstrauen nicht zur Zerreißprobe führen dürfe. „Der Verein braucht einen guten Zusammenhalt, und deshalb ist es wichtig, dass in den kommenden Wochen die personellen Weichen für einen unbelasteten Neuanfang im Vorstand gestellt werden“, betonte Hornung – und bot seine Unterstützung an.

Er hielte es für schade, wenn der Verein in Sandhofen seiner wichtigen Aufgabe aufgrund interner Querelen nicht mehr nachkommen könne. Hornung führte mit den aktuellen Vorstandsmitgliedern und den anwesenden Kritikern zahlreiche Einzelgespräche – mit dem Ziel, alle Beteiligten zu einer einvernehmlichen Lösung zu motivieren.

Wann es einen neuen Termin gibt, ist nach Angaben der amtierenden Vorstandsmitglieder völlig offen. Man hoffe, dass das vorhandene Misstrauen bis dahin aus der Welt zu räumen sei.

Vergangenes Jahr war bei dem Verein zwei Mal eingebrochen und zuletzt vor Weihnachten ein fünfstelliger Geldbetrag gestohlen worden. Die Polizei ermittelt noch. eng

