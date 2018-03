Vorstand bleibt unverändert im Amt

Der Vorsitzende Dieter Schatz zeigt die Gründungsurkunde der Aurelia New Generation, die seit 25 Jahren besteht. © Andrea Schatz

Die Aurelia in Sandhofen hat in diesem Jahr gleich doppelt Grund zu feiern. Der Vorsitzende Dieter Schatz wies bei der Jahreshauptversammlung auf zwei besondere Jubiläumsveranstaltungen hin: Sowohl der Aurelia-Chor New Generation als auch das Vereinsheim bestehen seit 25 Jahren, was die Sänger am 9. und 10. Juni feiern.

Schriftführerin Christina Steinhauer trug im Vereinsheim den

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1676 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018