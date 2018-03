Vortrag über Frauen in Not

Anzeige

Die Sandhofener Frauengruppe der „Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland“ (KFD) lud wieder zum Ostermarkt in St. Bartholomäus ein. Nach dem Gottesdienst erwartete die Besucher eine köstlich duftende Gemüsesuppe zum Mittagessen. Gut gestärkt ging es dann an den großen Tisch, der allerhand an Osterbasteleien, Likören, Handarbeiten und sonstigen Dingen bot – alle hergestellt von den KFD-Frauen aus St. Bartholomäus.

Überall auf der Welt gebe es Frauen in Not – so begann Marianne Kessler, Dekanatsverantwortliche des Dekanats Mannheim für „Frauen in Not“ (FIN), ihren Vortrag. Begleitet wurde Kessler, die der Gemeinde St. Josef auf dem Lindenhof angehört, dabei von Beate Diehl aus dem Team der KFD-Frauen Lindenhof. Nein, einen reinen Vortrag wolle sie nicht halten, sagte Kessler. Ihr war es wichtig, die Gäste mit der umfassenden Fragestellung, wie Frauen in Not geraten können, mit einzubeziehen.

Spende der Gastgeberinnen

Die Referentin klärte ausführlich darüber auf, wo Frauen, die in Not geraten sind und Hilfe nötig haben, Unterstützung finden können – auch außerhalb des Projekts FIN. Marianne Kessler bestärkte ihre Zuhörerinnen darin, dass sie mit offenen Augen durch die Gegend gehen sollen, um so auch Notsituationen von Frauen zu erkennen.