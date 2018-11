Vorverkauf für Oldie-Nacht läuft an

Die Smokie-Revival-Band sorgt am Samstag, 25. April, 20 Uhr, im Jakobussaal für Stimmung. Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf für zwölf Euro. Bei der Oldie-Night sind außerdem die Musikgruppen Yellow Snow und Position 69 - diese mit ihrem letzten Konzert - zu erleben. Tickets gibt es bei Anders-Reisen in der Schönauerstraße 17 und bei Schreibwaren Benz, Kriegerstraße 4, in Sandhofen.

