Wassertemperatur 24 Grad

Es ist wieder Freibadsaison in Sandhofen. Zum Start hat der Förderclub des Freibades unter Vorsitz von Roland Weiß und seiner Stellvertreterin Renate Kuch in das Bad in der Kalthorststraße 43 eingeladen. Unter den Gästen waren Stadtrat. Egon Jüttner (CDU) sowie Bezirksbeiräte und Vereinsvorsitzende.

Bei seiner Rede dankte Weiß allen bisherigen Sponsoren. Ein Dankeschön richtete er auch an den anwesenden ehemaligen Geschäftsführer der GBG Mannheim, Wolfgang Bielmeier. Von dort habe der Förderclub sehr viel Unterstützung erfahren. Als Gast begrüßte Weiß auch das Vorstandsmitglied vom Förderclub Parkschwimmbad Rheinau, Michael Lange. „Wir, die Fördervereine der Schwimmbäder, müssen zusammenhalten. Gegenseitige Unterstützung der Vorort-Bäder ist sehr wichtig“, erklärte der Vorsitzende.

Ein Dankeschön bei der Eröffnung gab’s vor allem für die Mannschaft um den Schwimmmeister Rolf Appel. Dass der Eingangsbereich wieder schön „blumig“ und freundlich einladend erstrahle, sei dem Gartencenter Beier im Viernheimer Weg mit den Pflanzenspenden zu verdanken. „Wir wünschen uns alle einen wunderbaren Sommer, so dass Rolf Appel als Schwimmmeister mit seiner Mannschaft, die immer ein offenes Ohr für die Badegäste haben, viel zu tun haben.“ Insgesamt die dritte Badesaison trägt Appel als „Bademeister“ die Verantwortung. Appel erklärte, dass mittwochs ab 7 Uhr das Bad für die Frühschwimmer öffne.

Ferienspiele und Qigong

Wichtig war auch der Hinweis, dass das Wasser in den Becken durch die neue Heizung aufgeheizt werden könne. In der Regel habe das Wasser eine angenehme Badetemperatur von 24 Grad, so Appel.

Angeboten im Freibad Sandhofen werden wieder Qigong-Kurse und Ende August/Anfang September wieder die Ferienspiele. Die Ferienspiele leitet Jeremy Rittmann von der Freireligiösen Jugend Mannheim.

Auch der Kiosk im Freibad hat mit Dirk Schilling einen neuen Pächter. Für viele dürfte er kein Unbekannter, im Eisstadtion am Neuen Meßplatz betreibt er den „Eisblick“ und den dortigen Kiosk. Der Kiosk im Freibad Sandhofen ist täglich von 11 bis 20 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr geöffnet.

Zur Unterhaltung der Gäste spielte Ralf Frödert, der Vorsitzende des WSV Sandhofen, wieder auf seinem Leierkasten. „Macht richtig Laune, so viele Unterstützer in Sandhofen zu finden“ resümierte Weiß. Bei Brezeln, Sekt und guten Gesprächen ließ man die Eröffnung ausklingen.

