Wechsel bei den Reitern

Der neue RuF-Vorstand (v.l.): Stephanie Haas, Iris Bellem, Nina Sommer, Bianca Rath, Patric Thome. © Engler

Nach zwölf Jahren als Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Sandhofen (RuF) legte Gerhard „Gerd“ Herbel jetzt sein Amt nieder. Nachfolger ist Patric Thome. Die Mitglieder dankten dem langjährigen Vorsitzenden herzlich. Zum neuen Vorstand gehören Bianca Rath als zweite Vorsitzende, Stephanie Haas (Kassenwartin), Nina Sommer (Sportwartin) und Iris Bellem (Schriftführerin). Er wird durch die Beisitzer Sarah Diehm, Isabella Thome, Thorsten und Alina Bellem, Isabell Sommer und Harald Wegerle erweitert.

Der Gaststättenraum, das „Reiterstübchen“, das in Eigenverantwortung von den Mitgliedern geführt wird, dient weiterhin als Vereinsheim und kann auf Anfrage bei Bianca Rath für Feierlichkeiten angemietet werden. Noch sind die Vorstandsmitglieder aber dabei, einige Dinge zu renovieren. So müssen zum Beispiel die Stromleitungen erneuert werden. Der RuF bietet auch Pferdeboxen und Stallanmietungen – mit Vollpension – an. Planungen für größere Veranstaltungen im Spätsommer 2020 zu „50 Jahre Reiterverein Sandhofen“ laufen. Gründungsdatum ist der 13. Mai 1970. 23 Mitglieder wählten den ersten Vorstand, 1971 konnte der Verein nach langen Verhandlungen das Gelände an der Altrheinbrücke von der Stadt erwerben.

Intensive Jugendarbeit

Beide Vorstände, Patric Thome und Bianca Rath, sind gebürtige Sandhofener. Thome gehört dem RuF schon seit Jahren an, da seine Tochter Marie-Claire selbst reitet und ihr eigenes Pferd dort eingestellt hat. Ein „alter Hase“ seit 37 Jahren im RuF ist Bianca Rath, ehemalige erfolgreiche Turnierreiterin und Reitlehrerin.

Großgeschrieben wird die Jugendarbeit. So bietet der RuF Voltigieren und Umgang mit Pferden bereits für Kinder ab drei Jahren an. Nähere Informationen, auch zum Thema Schulpferde, gibt es bei Bianca Rath oder per E-Mail an info@rfv-mannheim-sandhofen.de.

Mittlerweile hat auch das Jugendteam die erste Nachwuchsversammlung abgehalten und Laura Schuch zur Jugendwartin gewählt. Jugendsprecher sind Alina Bellem und Marie-Claire Thome. Als Beiratsmitglieder sind Anna-Lena Keller, Saskia Diehm, Katja Winter und Anette Sommer im Amt.

Bei der Mitgliederversammlung war deutlich zu spüren, dass die anwesenden Vorstandsmitglieder bereit sind, sich ihren Aufgaben mit voller Hingabe zu widmen – zum Beispiel in dieser Woche. Da sind die Helfer beim RuF erst einmal richtig beschäftigt und eingespannt, da von Freitag bis Sonntag das große Turnier ansteht. eng

Mittwoch, 17.07.2019