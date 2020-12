Weihnachtsgruß aus bunten Lichtern

Er ist nicht nur aktiv in der Fasnacht, sondern auch die besinnliche Weihnachtszeit ist sein Metier. Horst „Hotte“ Siegholt vom Duo „Babbel Net“ lässt die Kirschgartshauser Straße auf dem Scharhof, zumindest auf seinem Grundstück, hell erleuchten. Die kleinen Bäume und anderen Pflanzen im Hof sind alle mit weißen und bunten Lichter geschmückt. Leider findet in diesem Jahr nur eine kleine, ruhige Veranstaltung zusammen mit seiner Frau und seinem Bruder Bernd, der nebenan wohnt.

„Normalerweise, wenn Corona nicht wäre, langt der Platz im Hof und Garten kaum für die Gäste. Glühwein ist bei unserer Weihnachtsbeleuchtung immer stark gefragt, aber in diesem Jahr hat selbst der keine Lust, in Becher abgefüllt zu werden“, berichtet der Fasnachter. Nicht nur der Hof und Garten laden beschaulich zur Advents- und Weihnachtszeit ein. Horst Siegholt macht sich auch in jedem Jahr die Mühe und schmückt die Fenster am Haus mit verschiedenen weihnachtlichen Motiven.

Fährt man die Kirschgartshauser Straße weiter wird man am Haus von Monika Kocak mit heller Weihnachtsbeleuchtung auf die Advents- und kommende Weihnachtszeit eingestimmt. Auf ihrem großen Grundstück, das bis an an das angrenzende Feld reicht, ist jeder Baum und jeder Strauch beleuchtet. „Frohe Weihnachten“: Schon außen am Haus werden die Vorbeifahrenden mit diesen großen Leuchtbuchstaben begrüßt. Auch bei ihr hätte an diesem Abend eine große Gartenparty mit Freunden und Verwandten stattgefunden. Aber Corona bedingt musste auch sie darauf verzichten. Beide, Monika Kocak und Horst Siegholt, lassen sich aber nicht entmutigen und hoffen wieder auf eine große Feier zur nächsten Weihnachtszeit 2021. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020