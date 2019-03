Wein aus der Leitung

Sie bringen immer ein volles Haus in PX de Dom in Sandhofen – die Schauspieler der Hemshofschachtel. Die Krimi-Komödie „Adelheid und ihre Kurschatten“ kündigte sich mit der Titelmelodie der „Schwarzwaldklinik“ an, gefolgt im Laufe des Stückes von weiteren Melodien bekannter Krimiserien – und skurril-lustigen Wendungen.

Die Komödie spielte in einer fiktiven Kurklinik in Bad Dürkheim, die mit einem besonderen Brunnen aufwarten konnte. „Drei Liter täglich trinken“ – diesem Hinweis gingen die Kurgäste, da das Wasser nach Schwefel schmeckte, nicht gerne nach. Den Patientinnen Adelheid Kempinski (Marie- Louise Mott) und Waltraud Fink (Anja Reich) stand der Sinn auch eher nach einem guten Wein. Verschmäht wurde das „Heilwasser“ auch von Patient und Kriminalkommissar Erwin Klotz (Edgar Wetzel). Adelheid wusste die Lösung und ließ eine zweite Zuleitung anbringen, aus der dann Wein statt Wasser kam und auf die nur sie per In-die-Hände-Klatschen umschalten konnte. Wie in einer Komödie üblich, blieben die Verwirrungen nicht aus.

Die Patientinnen waren vor allem auf junge Männer aus. Dazu gehörte auch der Arzt der Kurklinik Dr. Josef Pfau (Jens Kalbfuss), der aber nur Augen für die Krankenschwester Tanja Rosenstolz (Jasmin Bachmann) hatte. Auch der Sänger mit spanischer Abstammung, Julio Schmitt (Jürgen Stahl), zog die Aufmerksamkeit der Damen auf sich. Der weitere Patient Gunter von Blech (Andreas Assanoff) sorgte dafür, dass die Komödie in einen Krimi wechselte. Er brachte nicht nur die Kunst mit ein, sondern auch den Tod. Adelheid Kempinski versuchte, die Spuren zu sichern – was ihr durch ihre unvorteilhalfte Verkleidung mit Müllsack, Duschhaube und Haushaltshandschuhe viele Lacher einbrachte. Das Stück schrieb der Dirmsteiner Autor Rüdiger Kramer. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019