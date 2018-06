Wildwuchs an Denkmal und an Sitzbänken beseitigt

Anzeige

Sandhofen.Stolz auf ihr altes Viertel, die Bockschell, sind die Sandhöfer. Das Wohngebiet fängt hinter dem Denkmal an. Aber der Blick, den die Bürger auf dieses Denkmal haben, war in den vergangenen Wochen stark eingeschränkt. Das Gestrüpp aus Unkraut wucherte lange Zeit über die Umrandung hinaus. „Ich setze mich, wenn ich auf den Bus warte, gerne auf die Bank“, sagt Emmy Ehrle. Das sei aber kaum noch möglich gewesen. Jetzt hat die Stadt gehandelt und den Wildwuchs beseitigt. „Awwä schää is onnaschda“ – schön sieht anders aus, bemerkte eine Anwohnerin der Bockschell dazu. Niemand habe den Müll hinter der Einfriedung beseitigt, und aus den Pflastersteien sprieße nach wie vor das Unkraut. Immerhin kann man sich jetzt wieder hinsetzen, zuletzt waren die Pflanzen durch die Spalten der vier Bänke gewachsen. Auch für Fremde, die in dem Bus vorbeifahren, sei das kein schöner Anblick gewesen, meinen die Anwohner. eng