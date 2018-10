Wimperntierchen und Amöben helfen mit

Groß war der Andrang beim Türöffnertag des Klärwerkes Mannheim. Bei der für Kinder ausgerichteten Veranstaltung zeigten sich aber auch die Eltern sehr interessiert, was ein Klärwerk eigentlich leistet.

Freundlich begrüßte Andreas Hein, Abteilungsleiter Stadtentwässerung/Abwasserbehandlung, die Besucher. Unermüdlich beantwortete er die Fragen von Klein und Groß. Die Kinder wollten beispielsweise wissen, welche Gegenstände denn schon in einem Becken entdeckt wurden. Er bestätigte lachend, dass bisher keine spektakulären Dinge gefunden wurden. Dass das Klärwerk dem Rhein am Schluss wieder fast sauberes Wasser zuführt, erfuhren die Teilnehmer an den verschiedenen Stationen.

Hein informierte, dass Flüsse aufgrund ihrer biologischen Selbstreinigungskraft grundsätzlich Verschmutzungen abbauen können. Allerdings nicht in so großen Mengen und in einer so kurzen Zeit, wie es in einer Kläranlage möglich sei. Schließlich kommen bei trockenem Wetter zwischen 700 und 1250 Liter pro Sekunde über den Hauptsammelkanal im Klärwerk an.

„Toilette ist kein Mülleimer“

Der Weg des Wassers läuft zuerst über das Rechenhaus, wo die gröbsten Bestandteile, überwiegend Abfälle wie Feuchttücher oder Hygieneartikel, die nicht in die Kanalisation gehören, über Förderschnecken beseitigt werden. Das „Rechengut“ wird dann in der Müllverbrennungsanlage auf der Friesenheimer Insel entsorgt. „Eine Toilette ist kein Mülleimer“, klärte Hein auf. „Medikamente, Essensreste und Zigaretten haben da nichts zu suchen.“

Interessiert verfolgten die Gäste die weiteren Schritte, die das Abwasser von der Sandwaschanlage, dem Fettfang und dem Vorklärbecken durchlaufen muss. Spannend war für viele auch der Hinweis, dass Kleinstlebewesen wie Amöben oder Wimperntierchen die gelösten organischen Schmutzstoffe entfernen.

Beim Klärwerk Mannheim sorgt man nicht nur für sauberes Wasser, sondern setzt sich auch für den Natur- und Umweltschutz ein. Eine Streuobstwiese wie auch ein Insektenhotel unterstützen die Arbeit eines Bienenzüchters. Auch lässt ein Mitarbeiter, der sich dem Hobby des Schäfers verschrieben hat, seine Schafe dort weiden.

Im Klärwerk Mannheim werden aus erneuerbaren Energien ca. 60 Prozent des Bedarfs an Strom und Wärme selbst erzeugt. Aus dem Biogas (Methangas) wird in Blockheizkraftwerken Strom erzeugt. Eine Photovoltaik-Anlage produziert auf dem Dach der Filtration Strom aus Sonnenenergie, der ins Stromnetz der MVV eingespeist wird. Die so erzeugte Strommenge variiert von 230 000 bis 250 000 Kilowattstunden pro Jahr. Andreas Hein forderte die Gäste immer wieder dazu auf, umweltbewusster zu handeln.

