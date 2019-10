Windräder „sind doch hirnrissig“

Vier Konzentrationsgebiete für Windräder sieht der Nachbarschaftsverband in seinem Flächennutzungsplan-Entwurf für Mannheim vor. Zwei davon befinden sich auf der Friesenheimer Insel direkt am Rhein, die beiden anderen nördlich der A 6 auf der Gemarkung von Sandhofen, kurz vor der hessischen Landesgrenze. An letzteren Standorten zeigt der Projektentwickler Juwi, eine Tochter der MVV Energie AG, Interesse.

Mit Juwi gebe es einen potenziellen Investor, „der sich das näher anschauen möchte“, teilte Martin Müller in der ersten Sandhofener Bezirksbeiratssitzung (BBR) nach der Gemeinderatswahl mit. Der Geschäftsführer und leitende Planer des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim fügte aber hinzu: „Es liegt aktuell kein Antrag vor.“ Er könne deshalb „in keiner Weise sagen, ob Windkraft-Anlagen kommen“. Auch zur möglichen Höhe und Anzahl der Masten wisse der Verband nichts.

An den beiden Standorten östlich und westlich der B 44 in der Nähe von Kirschgartshausen entzündete sich heftige Kritik. Ablehnend äußerten sich neben mehreren Bezirksbeiräten vor allem Bürger, die in großer Zahl zur Sitzung in den Bartholomäus-Gemeindesaal gekommen waren.

Bezirksbeirat Wilken Mampel (CDU) wunderte sich: „Die ganzen Anlagen konzentrieren sich auf den Mannheimer Norden.“ Dass die Energiewende kommen müsse, „ist keine Frage“. Aber die Flächen nördlich der A 6 seien „das zentrale Naherholungsgebiet“ für die Bürger. Außerdem sei von möglichen Winkraft-Anlagen „die komplette Landwirtschaft betroffen“. Juwi habe bereits bei einzelnen Grundstücksbesitzern vorgesprochen, „das wird mit viel Geld gewunken“.

Zweifel an Wirtschaftlichkeit

„Was für ein Aufwand für diese umweltschädlichen Windräder“, sagte AfD-Stadtrat Bernd Siegholt: „Da wohnen Menschen“, die darunter leiden müssten. Der Abstand von Windrädern zu Wohngebieten müsse 1000 Meter betragen, erklärte Martin Müller. Im Außenbereich könne er allerdings geringer sein. Und da Kirschgartshausen nicht als Wohngebiet gilt, könnten die Windräder bis auf 600 Meter an die Bewohner heranrücken – ungeachtet der Höhe. Moderne Anlagen erreichen mitunter mehr als 200 Meter.

Die Kritiker bezweifeln die Wirtschaftlichkeit der Anlagen im Mannheimer Norden. „Wann haben wir denn Wind genug, außer bei einem Gewittersturm“, fragte BBR-Besucher Hans Betz. Nachbarschaftsverband und Stadt forderte er auf: „Stellen Sie die Dinger hin, wo Sie wollen. Aber nicht da, wo es keinen Wind gibt.“ Rückendeckung erhielt Betz von Elektromeister Heinrich Ill. Er habe sich intensiv, auch beruflich, mit Windkraft beschäftigt. „Ich bin normalerweise sehr begeistert von der Sache.“ Aber der Ertrag sei hier doch viel zu gering. An der Küste betrage er das Zehnfache. Windräder in Sandhofen – „das ist doch hinrissig“.

Und „absolut kontraproduktiv“, ergänzte Wolfgang Steinmann, der stellvertretende Vorsitzende der Bürgervereinigung Sandhofen. Man habe sich „die Ecke ausgesucht, von der man denkt, da gibt es am wenigsten Widerstand. Aber da täuschen sich einige.“ Steinmann erwartet rechtliche Auseinandersetzungen, falls der Investor ernst macht.

„Es steht noch kein Windrad“, wies Sitzungsleiter und Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) auf den sehr frühen Verfahrensstand und das Fehlen eines Baugenehmigungsantrags hin. Specht machte einen Vorschlag, um für mehr Transparenz zu sorgen. Er werde sich an den Vorstandsvorsitzenden der MVV, Georg Müller, wenden – und ihn bitten, „dass wir Juwi einladen“ zu einer Sondersitzung des Bezirksbeirats oder einem Bürgergespräch. Dann könnten alle Fragen wie Verfahrensstand, Höhe und Zahl möglicher Anlagen und mehr vorgetragen und hoffentlich beantwortet werden: „Denn wir brauchen für Windräder Akzeptanz.“

Furcht vor „Wildwuchs“

Bürgermeister Christian Specht machte deutlich, dass auch er selbst die für Mannheim ausgewiesenen Standorte im Grunde für „unwirtschaftlich“ hält. Aber die gesetzliche Regelung sei so: Wenn Mannheim gar keine Konzentrationsgebiete ausweise, könnten potenzielle Investoren in allen Außenbereichen tätig werden. Dann sei dem „Wildwuchs“ Tür und Tor geöffnet, hatte zuvor bereits Martin Müller betont.

Am späten Abend, eine gute Stunde vor Mitternacht, schloss Specht den Tagesordnungspunkt Windkraft ab: „Ich beende die Diskussion an dieser Stelle – aber die Diskussion ist damit nicht beendet.“

