Zahl der Aktiven geht zurück

Auf eine lange und erfolgreiche Geschichte blickt der Gesangverein Sängerbund-Sängerlust zurück. Und so konnten die Mitglieder sich jetzt zur 133. Jahreshauptversammlung treffen. Aber die 15 anwesenden Mitglieder mussten einmal mehr eine Besorgnis erregende Entwicklung zur Kenntnis nehmen: Die Zahl der Aktiven geht stetig zurück. Der kleiner gewordene Chor könne daher nicht mehr, wie in vergangenen Jahren, an großen Chorwettbewerben teilnehmen.

Aktuell ist die Mitgliederzahl von 101 im Jahre 2017 auf derzeit 90 zurückgegangen. Aktiv im Chor sind derzeit zehn Frauen und vier Männer. Einer der Gründe dafür ist, so Hubert Becker, seien sechs Todesfälle in den zurückliegenden Monaten.

Wege aus der Vereinsamung

Auf jeden Fall sei der Chor unter der Leitung von Markus Schnell durchaus noch leistungsfähig, stellte der Erste Vorsitzende Hubert Becker im Jahresbericht fest. Dies habe unter anderem der Auftritt beim Basar der Bartholomäus-Gemeinde unter Beweis gestellt, der sehr gut angekommen sei. Und es gebe Anlass zur Hoffnung. Nicht zuletzt durch Werbung in dieser Zeitung hätten einige neue Mitglieder zur Sängergemeinschaft gefunden und fühlten sich hier absolut wohl.

Außer der Freude am Gesang, so betonte Becker, erfüllten die gemeinschaftlichen Aktivitäten auch eine soziale Funktion. Gerade älteren Menschen könne man auf diese Weise Kontakte und Wege aus Vereinsamung und Langeweile bieten. Aber es sei wichtig, dass sich in verstärktem Maße auch jüngere Menschen einfänden. Um neue Mitglieder solle daher im aktiven und passiven Bereich geworben werden, betonte der Vorstand.

Nach wie vor sehr aktiv war der Verein im vergangenen Jahr. So gab es einen Tagesausflug nach Andernach, das Herbstfest unter dem Motto „Mundart und Lieder“, die Winterfeier mit großer Tombola und den Kappenabend. Neben den eigenen Veranstaltungen war der Chor beim Sommerfest des Kleingartenvereins „Krähenflügel“, beim Sandhofer Abend des MGV 1878 anlässlich der Feier zu dessen 140-jährigem Bestehen sowie bei der „Aurelia“ zum 25. Jubiläum des Frauenchors aktiv.

Für 2019 steht erneut ein Auftritt bei den Kleingärtnern auf dem Programm, ebenso ein Tagesausflug nach Limburg. Weitere Veranstaltungen befänden sich außerdem schon in der Planung. Nach Kassenbericht und Aussprache bestätigten die Mitglieder bei den Neuwahlen Hubert Becker als ersten und Fritz Hildenbrand als zweiten Vorsitzender, ebenso Rainer Göhler als Kassier, Dagmar Ficke als erste Schriftführerin und Jürgen Pinz als zweiter Schriftführer.

„Tonleiter“ erscheint weiterhin

Wolfgang Müller und Roland Weiß wurden als Kassenprüfer und Rainer Göhler als Fahnenträger wiedergewählt. Als Mitglieder des Ältestenrates blieben Edith Müller und Werner Wolterhoff in ihrem Amt. Für die vor Kurzem verstorbene Erika Fritz wurde Marlies Goller zur Nachfolgerin bestimmt. Beisitzer der Passivität bleiben Horst Antoni und Werner Wolterhoff. Alle Wahlergebnisse erfolgten einstimmig.

Die Mitglieder beschlossen, die Vereinszeitschrift „Tonleiter“, deren Einstellung im Jahresbericht des Vorsitzenden angesprochen worden war, weiterzuführen. Die nächste Ausgabe soll zum 1. Juli erscheinen.

Auch wurde aus den Kreisen der Mitglieder angeregt, das Repertoire des Chors durch die Aufnahme von zeitgenössischen Liedern in Abstimmung mit Chorleiter Markus Schnell auch für jüngere Menschen attraktiver zu machen und sie auf diese Weise für den Chor zu gewinnen.

Wer Lust und Interesse hat, den lädt der Sängerbund-Sängerlust ein, bei einer Chorprobe reinzuschnuppern. Sie ist immer montags ab 18.30 Uhr in der Gaststätte „Badischer Hof’ in der Deutschen Gasse 34 in Sandhofen. bhr/red

