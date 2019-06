Zauberei und Basteln beim Kinderfest in der Bücherei

Sandhofen.Um Hexen und Zauberer ging es beim Kinder- und Familiennachmittag in der Stadtteilbücherei in Sandhofen. Eingeladen dazu hatten die Leiterin der Bücherei, Cordula Kiel, und der Vorsitzende des Freundeskreises der Stadtbibliothek, Zweigstelle Sandhofen, Salvatore Messina. An verschiedenen Tischen versammelten sich die Kleinsten, um alles, was zur Zauberei gehört, zu basteln. Stolz zeigten sie ihr Zauberbüchlein, den bunten Zauberstab und die Wundertüte, ein weiteres Accessoire zum Zaubern. Kinder, die dem Thema angepasst verkleidet erschienen, wurden mit einem extra Geschenk bedacht. Nicht nur die Bastelecken waren ständig mit Kindern belegt. Auch im Außenbereich auf dem Hof der Sandhofenschule waren Spielstationen, bei denen man seine Geschicklichkeit testen konnte, aufgebaut. Die Teilnehmer waren mit einer Laufkarte ausgestattet. Nach Absolvieren aller Spiele, die dann auf der Karte gestrichen wurden, freuten sie sich über ein kleines Geschenk. Gespannt warteten die kleinen und großen Gäste am Nachmittag auf den Zauberer Linus (Bild). Als er schließlich eingetroffen war, führte er allerhand Zaubereien aus seiner mitgebrachten Trickkiste vor, zum Erstaunen seines Publikums. eng

