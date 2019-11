Bisher fanden Baumbeleuchtung und Adventsmarkt in Sandhofen an zwei Orten und Terminen statt, diesmal gibt es ein zentrales Fest am Stich: Am Samstag, 30. November, 11 bis 23 Uhr, und am Sonntag,1. Dezember, 11 bis 19 Uhr, laden die insgesamt 24 Buden zum Verweilen ein.

Die Eröffnung beginnt am Samstag um 15 Uhr. Um 17 Uhr findet dann die traditionelle Weihnachtsbaumbeleuchtung statt, umrahmt vom MGV 1878. Wie schon gewohnt, wird Glühwein und Kinderpunsch ausgeschenkt. Dafür ist eine kleine Spende willkommen. Für die jungen Besucher gibt es an beiden Tagen ein Kinderzelt mit kreativen Bastelangeboten (Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr). Der Nikolaus schaut am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Stichplatz vorbei.

Am Sonntag findet um 13 Uhr auch eine Adventsandacht im Freien statt. Es sprechen Erzpriester Georgios Basioudis (griechisch-orthodoxe Gemeinde Luzenberg) und Michael Seitz (St. Bartholomäusgemeinde Sandhofen). Die Altrhein-Musikanten spielen am Sonntag um 16 Uhr. eng

