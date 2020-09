Zu Gast im grünen Paradies

Bei der Tour mit SPD Politikern durch den Zentralen Lehrgarten des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt schauten die knapp Teilnehmer Leiterin Ulrike Reutter über die Schulter. „Nach über drei Monaten Corona-Pause ist der Garten wieder für Besucher geöffnet; auch einige Veranstaltungen können stattfinden, allerdings nur mit jeweils wenigen Teilnehmern und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln“, erklärte Reutter.

Duftende Beete

Wenn die Sonne in dem Lehrgarten kräftig einheizt, steigt ein verführerischer Duft aus den Beeten empor. Das mit Abstand beeindruckendste Aroma im Garten entfaltet der Kräuterhügel. Reutter zupft ein paar Blätter ab und zerreibt sie zwischen seinen Fingern. Eines riecht nach Salbei, das andere nach Menthol. „Die 30 Beete mitvorwiegend heimischen Heilkräutern sind nach den zu behandelnden Krankheiten geordnet“, zeigte die Biologin. Probiert werden durften die Früchte vom Zierapfelbaum. Wem da noch nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, um den ist es spätestens bei den leckeren Birnen auf der Obststreuwiese geschehen.

Ein Rundgang durch den zweieinhalb Hektar großen Garten an der Lilienthalstraße ist ein Erlebnis für alle Sinne. In jeder Ecke gibt es etwas zu bestaunen, zu beschnuppern oder zu kosten. Im Gemüsebeet strecken sich knackige Salatblätter und pralle Kohlsköpfe gen Sonne, daneben wachsen einem Bohnen und Kürbisse fast in den Mund. Ein gut zweieinhalb Meter hoher Artichockenstrauch trägt schwer am üppig besetzten Fruchtstand. Neben gelben Margeriten veranstalten rote Rosen und lila Herbstblumen einen Schönheitswettbewerb.

„Die Astern sind die letzte Nahrung für die Bienen im Herbst“, erzählt die Lehrgartenleiterin. Der Bienenlehrpfad wurde 2019 eingeweiht. Neu ist das Projekt Garagendachbegrünung. Das Material wurde gesponsert von der Klimaschutz Agentur. Wie es bei Experimenten so üblich ist, hat der Zufall auch im Lehrgarten seine grünen Daumen im Spiel. Hier darf aufgehen, was in manch gepflegtem Reihenhaus-Gärtchen längst dem Unkrautspray zum Opfer gefallen wäre. Ganz bewusst haben Reutter und ihre Mitstreiter kleine Nutzwiesen zwischen die Beete eingestreut.

„Interessante Vielfalt“

Auf dem im März neu angelegten Wildblumenrechteck am Rande der Streuobstwiese tummeln sich Bienen, Hummeln und Schmetterlinge auf Klatschmohn und anderen Wildblüten. Stadträtin Andrea Safferling ist begeistert von der „interessanten Vielfalt“ im Lehrgarten, wo zahlreiche Veranstaltungen für Schulklassen, Kindergärten und Senioren angeboten werden. Auch Marie-Luise und Hubert Saller aus Schönau waren begeistert von dem „Kleinod im Norden“. Ein Besuch sei jederzeit empfehlenswert.

Alexander Manz vom Vorstand des Gemeinschaftswerks Arbeit und Umwelt erklärte: „Der vor 30 Jahren von Max Jäger initiierte Lehrgarten, der ursprünglich vorgesehen war zur Beschäftigungsförderung, wurde später erweitert auf Umweltschutz und Umweltpädagogik.“ Hinzu komme der gesellige Teil, wie der Café Garten – der „grüne“ Treff im Lehrgarten für Senioren.

