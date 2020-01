Züge rollen im Autohaus

Die Modulbaufreunde Ladenburg laden am Samstag (9 bis 17 Uhr) und Sonntag (9 bis 16 Uhr), 25. und 26. Januar, zur Modelleisenbahnausstellung ins Autohaus Toyota (Graudenzer Linie 99 an der B 44) ein. „Insbesondere für Kinder bauen wir eine Anlage in großer Spur auf, an der die Kinder selbst regeln und Züge fahren lassen können“, heißt es in der Ankündigung. Auch der LOK-Doktor für die alten Märklin-Schätze werde vor Ort sein, um zu testen und zu reparieren. Zu sehen ist das Mannheim-Modul, auf dem fast alles präsentiert wird, was in Mannheim erfunden worden ist. Es gibt weitere Neuheiten und einen kleinen Flohmarkt. baum/zg

