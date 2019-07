Zusätzlicher Busstopp am Markt geplant

Mehr als 2000 Sandhofener wünschen sich eine Bushaltestelle am Lilienthalcenter. Das machten sie mit ihren Unterschriften deutlich. Bei einem Treffen vor Ort übergaben die Center-Betreiber Henrik Aldinger und Jochen Ehlers insgesamt fünf Ordner mit Unterschriften an die Stadträte Nikolas Löbel und Thomas Hornung (CDU). Mit dabei war auch Felix Dmochowski, Leiter der Angebotsplanung bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Er skizzierte mögliche Lösungen.

Die tragfähigste sieht so aus: Der Bus der Linie 51, der von Sandhofen auf die Schönau – oder umgekehrt – fährt, macht einen kleinen Schlenker. Am Viernheimer Weg biegt er in die Amselstraße ab und wendet auf dem Gelände des Centers, wo eine neue Haltestelle eingerichtet werden könnte.

Über die Notwendigkeit eines Stopps an diesem Punkt wird seit Jahren diskutiert. Getan hat sich bislang aber noch nichts. Immer noch müssen die Kunden, wenn sie mit dem Bus in Richtung Amselstraße fahren möchten, zu einer 300 Meter vom Center entfernten Haltestelle laufen. Das klinge überschaubar, sofern man mit leeren Taschen unterwegs sei, meinen Betroffene. Müsse man den Weg aber nach dem Einkauf mit teilweise schwer bepackten Taschen zurücklegen, sehe die Sache – vor allem für Senioren – ganz anders aus.

Das Problem mit der fehlenden Bushaltestelle könnte sich noch zuspitzen – dadurch, dass der im Ort ansässige Penny-Markt voraussichtlich von 29. Juli bis 9. Oktober wegen einer Grundsanierung geschlossen werden muss. Bis dahin allerdings werde sich nichts tun, sagte Thomas Hornung auf Anfrage. Die RNV habe plausibel gemacht, dass so kurzfristig kein Extra-Stopp eingerichtet werden könne.

Abstecher der Linie 51

So oder so: Es gebe genug „Anlass, mich mit Nachdruck für eine Anbindung an das Busliniennetz stark zu machen“, erklärte Stadtrat Thomas Hornung. Er und Löbel sicherten zu, die Ordner mit den Unterschriftenlisten an Oberbürgermeister Peter Kurz weiterzugeben – und die Stadtspitze um Unterstützung des Anliegens zu bitten. Das ist inzwischen geschehen.

Felix Dmochowski stellte vier unterschiedliche Varianten mit allen Vor- und Nachteilen vor. Aber schnell stellte sich die eingangs genannte Lösung als Favorit heraus. Das Abbiegen des Busses 51 von der Hauptlinie und der kleine Umweg über das Lilienthal Center würde einen Fahrzeitverlust von zwei bis drei Minuten bedeuten, was laut Dmochowski allerdings zu verkraften wäre.

Voraussetzung für diese Lösung ist, dass der Bus separat – und abgeschottet von den normalen Zufahrten für Kunden – auf das Gelände kommt. Dort sind Umbaumaßnahmen nötig. Es muss eine Art Wendeschleife gebaut werden, separiert vom üblichen Verkehr.

So will Center-Betreiber Aldinger gemeinsam mit der RNV zügig prüfen, wie sich die erforderliche Wendeschleife und eine separate Busspur so einrichten lassen, dass der Abstecher der Buslinie 51 zeitlich im Rahmen bliebe. Dazu schauen sich die Beteiligten das Gelände genau an und loten die Machbarkeit aus.

Der Betreiber betonte, dass sein Unternehmen bereit zu den notwendigen Investitionen sei. Eine zusätzliche eigene Buslinie zwischen Sandhofen und Schönau mit Abstecher zum Markt wurde verworfen. Die dafür jährlich aufzuwenden Betriebskosten von rund 150 000 Euro könne das Einkaufszentrum nicht finanzieren.

So läuft alles auf die bisherige Buslinie 51 mit einem kleinen Umweg über das Center hinaus. Hornung ist zuversichtlich, was die Realisierung angeht. Wenn die Gespräche in den kommenden Wochen ernsthaft und zügig geführt würden, „hoffen wir, dass sich die Lösung zum Winterfahrplanwechsel realisieren lässt“. Das wäre dann im Dezember.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019