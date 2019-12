Zwei Firmen – ein Standort

Beide Firmen sind alteingesessene Meisterbetriebe: Die Rollladen Müller GmbH in Käfertal besteht seit 1910, die Kagema Fenstertechnik GmbH in Sandhofen seit 1934. Künftig wollen die beiden Unternehmen ihren Weg gemeinsam gehen, auch wenn sie selbstständig bleiben. Rollladen Müller zieht deshalb zum 1. Januar 2020 um nach Sandhofen – in den Viernheimer Weg 76a auf das Kagema-Gelände. Dadurch sei man in der Lage, „die jeweiligen Kompetenzen zu bündeln“, um „bestmögliche Qualität und bestmöglichen Service bieten zu können“, heißt es in einer Mitteilung. Angesichts des „akuten Fachkräftemangels“ habe man so „einen wichtigen Wettbewerbsvorteil, von dem auch die Kunden beider Firmen profitieren“. red

