Zwei Frauen führen Ortsverband

Der Ortsverband Nord der Grünen wird jetzt von zwei Frauen geführt. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder turnusgemäß Susanne Aschhoff und Pia Becker zu Sprecherinnen.

Der Ortsverband Nord besteht aus den Grünen-Mitgliedern aller Nord-Stadtteile von Vogelstang und Käfertal im Westen über Gartenstadt, Waldhof und Luzenberg, bis Schönau, Blumenau und Sandhofen im Osten.

Einstimmig wiedergewählt wurde die Schönauer Tierärztin und Bezirksbeirätin Susanne Aschhoff. Sie wird für die Mannheimer Grünen im nächsten Jahr als Landtagskandidatin im Wahlkreis Mannheim-Nord antreten. „Ich freue mich über die überwältigende Bestätigung. Es ist mir wichtig für den Wahlkampf, im Ortsverband und seinen Stadtteilen gut vernetzt zu bleiben“, so Aschhoff. Sie kann bereits auf acht Jahre Ortsverbandsarbeit zurückblicken, die letzten sechs davon gemeinsam mit ihrem Sprecher-Kollegen, dem Gartenstädter Unternehmer Michael Maus. Er trat nicht mehr an und sagte dazu „Ich finde es wichtig auch jüngere Mitglieder in die Verantwortung zu holen und am schönsten tritt man ab, wenn es – wie jetzt bei uns gerade – super läuft!“

Einstimmig gewählt

An seiner Stelle kandidierte Pia Becker, ebenfalls ein Kind der Gartenstadt. Sie lebt nach einigen Jahren in Berlin jetzt auf dem Waldhof und ist seit 2019 Bezirksbeirätin. Die 36-jährige Lehrerin und Mutter von zwei Kindern freut sich sehr auf die neue Aufgabe.

Pia Becker wurde bei der Sitzung ebenfalls einstimmig gewählt: „Jetzt werden wir alles dafür tun, dass Susanne Aschhoff in den Landtag einziehen kann“ red/scho

