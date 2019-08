Kündigung landet vor Gericht

Walldorf.Am 14. Oktober dürfte es beim Arbeitsgericht Mannheim einen vielbeachteten Gütertermin geben. Dann wird der Softwarekonzern SAP begründen müssen, warum er Anfang August einem Betriebsratsmitglied außerordentlich fristlos gekündigt hat. Bislang hält sich das Unternehmen bedeckt. Die Kündigung sei eine „Individualentscheidung“, sagte ein Sprecher am Mittwoch lediglich. Sie stehe nicht im Zusammenhang mit dem Amt als Betriebsrat. Im Umfeld des Unternehmens verlautete, dass es sich um eine „verhaltensbedingte Kündigung“ handele.

Besonderer Schutz

Für Betriebsräte gilt in Deutschland ein besonderer Kündigungsschutz. Da der Betroffene im aktuellen Fall bis zu seiner Kündigung Mitglied in der Arbeitnehmervertretung war, war seine Kündigung überhaupt nur möglich, da zuvor der Betriebsrat dieser Maßnahme zugestimmt hatte. In dem Arbeitnehmergremium der SAP ist dafür der siebenköpfige „Ausschuss für personelle Einzelmaßnahmen“ (PEM) zuständig, der Ende Juli mit knapper Mehrheit die Kündigung abnickte. Drei Tage später landete der Fall zwar noch einmal im gesamten Gremium, das die Kündigung mit 24 zu 13 Stimmen ablehnte. Der juristische Wert dieser Korrektur ist aber fraglich, da die Verantwortung ja auf den PEM-Ausschuss delegiert war.

Beim zuständigen Arbeitsgericht Mannheim lautet die Klage nun auf Wiedereinstellung. Über ihre Erfolgsaussichten wollte am Mittwoch außerhalb des Unternehmens niemand spekulieren, da kaum Details zur Begründung der Kündigung bekanntwurden. Auch die Gewerkschaften, die sich in der Regel ohne Zögern hinter Betriebsratsmitglieder stellen, hielten sich bedeckt. Hinter vorgehaltener Hand wurde die Maßnahme aber auch als Schuss vor den Bug der anderen Betriebsräte gewertet.

Im Betriebsrat der SAP haben sich seit der Gründung im Jahr 2006 tiefe Gräben mit immer wieder neuen Lagerkämpfen und wechselnden Mehrheiten entwickelt. Während des Wahlkampfes kam es teilweise zu öffentlichen Diffamierungen einzelner Kandidaten, denen mitunter sogar Vorteilsnahme vorgeworfen wurde. Bei den jüngsten Abstimmungen über die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat musste die Personalabteilung deshalb an die „Wahrung des Betriebsfriedens“ erinnern.

Zu einer Kündigung eines Betriebsratsmitglieds war es bei der SAP allerdings bislang noch nicht gekommen. Auch bei anderen Unternehmen der Region finden sich kaum Beispiele. Im vergangenen Jahr sorgte lediglich ein Fall bei dem Heidelberger Schreibgerätehersteller Lamy für Schlagzeilen. Das dort gekündigte Betriebsratsmitglied konnte sich schließlich mit dem Unternehmen vor Gericht gütlich einigen.

Bundesweit 23 000 Mitarbeiter

Die Walldorfer sind Europas größter Softwarekonzern und das mit Abstand wertvollste deutsche Unternehmen. Bundesweit beschäftigt SAP rund 23 000 Mitarbeiter, davon etwa 15 000 in der Rhein-Neckar-Region. Betriebliche Mitbestimmung ist in Walldorf allerdings seit jeher ein heißes Thema. Mitgründer Dietmar Hopp stand einem Betriebsrat beispielsweise geradezu feindselig gegenüber und drohte sogar mit einer Verlagerung des Sitzes ins Ausland. Zu groß war die Sorge, über kurz oder lang von Gewerkschaften wie der IG Metall oder Verdi fremdbestimmt zu werden. Stattdessen wurde stets eine Konsenskultur im Unternehmen propagiert. Auch in der Belegschaft gab es lange Zeit Bedenken gegen die Arbeitnehmervertretung, mittlerweile liegt die Wahlbeteiligung aber zwischen 50 und 60 Prozent.

