Mit 55 Jahren zu alt für SAP?

Walldorf.Das neuerliche, groß angelegte Vorruhestandsprogramm beim Softwarekonzern SAP lässt Fragen nach der künftigen Rolle älterer Mitarbeiter aufkommen: „Wir haben die Sorge, dass SAP Kollegen jenseits der 55 einfach keine Perspektive mehr anbieten kann und auch nicht will“, sagt Eberhard Schick, Vertreter der IG Metall im Betriebsrat. Natürlich freuten sich viele ältere Beschäftigte über die Möglichkeit eines Vorruhestands, aber gleichzeitig suggerierten die Programme auch ein „Wir brauchen dich nicht mehr!“ Statt den älteren Beschäftigten „einfach Geld hinterherzuwerfen“, sollten ihnen auch „vernünftige Perspektiven aufgezeigt werden“, fordert Schick. Dazu gehörten Gespräche mit den Betroffenen darüber, wie sie sich künftig am besten einbringen könnten.

Die Unternehmensleitung wies die Kritik gestern harsch zurück: „Eine solche Interpretation widerspricht der betrieblichen Realität“, sagte Cawa Younosi, Personalchef Deutschland der SAP. „Alle bei uns arbeitenden Generationen sind wichtig. Vorruhestandsregelungen sind für uns nur ein Baustein einer Antwort auf die demografische Entwicklung, keineswegs die einzige.“

Lob für die Abfindungen

Um sich auf neue Technologien auszurichten, hatte die SAP in der vergangenen Woche einen konzernweiten Personalumbau angekündigt – bereits zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren. Kern ist erneut ein freiwilliges Abfindungsprogramm, das vor allem auf potenzielle Vorruheständler abzielt. Unabhängig davon soll es auch ein Altersteilzeitprogramm gegen. Aktuell werden zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat die Konditionen für ein vorzeitiges Ausscheiden verhandelt. Younosi hatte bereits angekündigt, dass sie vergleichbar mit denen von 2015 sein würden. Damals wurden sie von allen Seiten gelobt. „Die diskutierten Abfindungen sind gut“, findet Kritiker Schick auch mit Blick auf die laufenden Gespräche.

Bei der SAP hatte es bereits vor einigen Jahren Diskussionen um einen vermeintlichen „Jugendwahn“ gegeben. Damals hatte der eigene Manager im wichtigen Software-Land Indien, Velloparampil Ferose, in einer Wirtschaftszeitung darüber philosophiert, dass ein Programmierer nach 15 Jahren Berufstätigkeit seine höchste Leistungsfähigkeit bereits überschritten habe. „Die 20-jährigen Typen bringen mir für den Unternehmenserfolg mehr ein als die 35-Jährigen“, hatte er gesagt. „Bei dem Tempo, in dem sich die Technologie verändert, wird man mit 35 schnell überflüssig, wenn man nicht dazulernt. Für 40-Jährige ist es schwierig, relevant zu sein.“ Nachdem sich Unmut darüber in der Belegschaft in Walldorf geregt hatte, widersprach die Konzernleitung umgehend und betonte, dass die SAP „die Vielfalt der Generationen“ benötige.

Unbestritten ist allerdings das hohe Tempo der Veränderungen in der Branche mit Informationstechnologie (IT): „Fraglos erfordert der schnelle Technologiewandel von den Mitarbeitern besonderes Fachwissen und eine hohe Veränderungsbereitschaft“, sagt Andreas Sauer, Senior Abteilungsleiter IT bei dem Personalvermittler Hays in Mannheim. Dass sich hier Ältere schwerer täten als Jüngere sei aber wohl nur ein Klischee. „Das hängt eher von der Persönlichkeit ab“. Und gerade in der IT-Branche seien es die Beschäftigten ohnehin gewohnt, sich immer wieder neu einzuarbeiten, so Sauer.

Innerhalb der Unternehmen hätten die Älteren ihren jüngeren Kollegen sogar häufig etwas voraus: „Sie sind es gewohnt, sich in Projekt- und Konzernstrukturen zu bewegen und profitieren häufig von einem ausgeprägten Fingerspitzengefühl.“ Von einem generellen Trend, dass sich ältere IT-Mitarbeiter schwerer auf freie Stellen vermitteln ließen, will Sauer daher nicht sprechen.

